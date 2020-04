Bologna eSports, nuovo acquisto per i rossoblu

È ufficiale, Patrizio Poliandri meglio conosciuto tra i gamers come IronPatt 17, entra a far parte del team eSports del Bologna Fc 1909 al fianco del nostro capitano BortoWins e del bomber Barba21. Nato a San Benedetto del Tronto, classe ’93, IronPatt vestirà i colori rossoblù su eFootball PES2020. Appassionato di eSports ed in particolare di PES, è finalista nazionale PES League nel 2011 e vincitore nello stesso anno della Coppa Italia PES su XBOX 360.

A febbraio ha vinto il primo torneo di qualificazione alla eSerie A TIM su PS4 ed è stato selezionato dagli emiliani come nuovo player ufficiale del club. IronPatt farà il suo esordio eSports con la maglia del Bologna domani dalle ore 20:00 in un quadrangolare con Fiorentina, Sassuolo e Lecce. Il Bologna dà così il benvenuto ad IronPatt 17 che si potrà seguire sul suo canale Twitch e sull’account Instagram di @bolognaesports