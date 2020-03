Bologna – Esports: i talenti rossoblù al torneo ‘Italy meets Spain

In questo momento di quarantena, il pubblico può divertirsi con i vari tornei Esports.

I gamer si sfidano a distanza battendo la quarantena e il Coronavirus, infatti ESA|Esports Academy e Levante U.D. eSports hanno organizzato in questi giorni il torneo Italy meets Spain. Il Bologna Fc 1909 eSports è presente e partecipa assieme ad altre nove squadre: Parma eSports, Sassuolo eSports, Sampdoria eSports, Hashtag United, S.D. Huesca eSports, Levante U.D. eSports, Real Zaragoza eSports, Valencia C.F. eSports e Villareal CF eSports.

Il team rossoblù è guidato da Barba21 ed è inserito nel girone B con questo calendario di gare.

GIRONE B | Andata 18/03 – Ritorno 20/03

H. 20: Parma eSports – Hashtag United

H. 20,15: Bologna Fc 1909 eSports – Villareal CF eSports

H. 20,30: S.D. Huesca eSports – Hashtag United

H. 20,45: Parma eSports – Villareal CF eSports

H. 21: S.D. Huesca eSports – Bologna Fc 1909 eSports

H. 21,15: Villareal CF eSports – Hashtag United

H. 21,30: Bologna Fc 1909 eSports – Parma eSports

H. 21,45: Villareal CF eSports – Huesca eSports

H. 22: Bologna Fc 1909 eSports – Hashtag United

Le partite saranno giocate in modalità FUT 1 Vs 1 e commentate da BortoWins. Per seguire il torneo cliccate su questo link.