Bologna, esordio per Bonini

Il Bologna ieri sera ha rimediato una grande disfatta a Firenze: la Fiorentina ha infatti vinto con merito per 4-0. L’unica forse buona notizia è l’esordio in prima squadra per Federico Bonini, difensore centrale classe 2001. Il ragazzo è il giocatore numero 928 a vestire la maglia rossoblu.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“In occasione del secondo tempo di #FiorentinaBFC di ieri ha esordito con la maglia rossoblù Federico Bonini, il 914° giocatore della storia del nostro club”.