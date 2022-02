Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni di Bologna-Empoli

Confermate le indiscrezioni della vigilia per Sinisa Mihajlovic in fascia sinistra al posto di Aaron Hickey. Gioca Emanuel Vignato titolare, Dijks va in panca. Scontate le altre scelte di formazione tra difesa e attacco, mentre in mediana al fianco di Svanberg c'è Schouten. Andreazzoli con Bajrami e Henderson dietro Pinamonti.