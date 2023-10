Bologna-Empoli, la moviola: tutto facile per Maresca

Il direttore di gara Maresca non ha molto da sbrigare in un Bologna-Empoli che ha visto un solo episodio da moviola, ma sbrigato sia in tempo reale sia con il Var. Giusto il gol annullato a Ciccio Caputo del potenziale uno a uno, perché l'assistano Ebuhei è in fuorigioco sul lancio in verticale di Walukiewicz: l'assistente Palermo segnala correttamente e il Var conferma. Giornata facile per Marsca che forse estrae qualche cartellino di troppo con 6 gialli in 27 falli fischiati.