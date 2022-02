Bologna-Empoli, ecco l’arbitro

La designazione arbitrale per domenica

Sono stati designati gli arbitri per le gare della 24a giornata di Serie A. Bologna-Empoli, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Cosso di Reggio di Calabria assistito da Prenna e Di Monte, con quarto uomo Sozza e addetti VAR Pairetto e Zufferli.

L'arbitro Cosso è stato promosso alla Can in estate ed è al suo debutto in Serie A dopo aver diretto otto partite in B in questa stagione.