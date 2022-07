Bologna – Ecco le nuove maglie 2022/2023

Il Bologna ha presentato poco fa sui suoi canali ufficiali prima e seconda maglia per la stagione 2022/2023.

La principale novità è lo sponsor, infatti campeggia Cazoo, nuovo main partner del club. Sulla nuova ‘Home’ si ritorna alla divisione in quattro bande verticali rossoblù che quindi sono leggermente più ampie rispetto allo scorso anno. La separazione delle stesse non è netta ma sfumata grazie all’utilizzo di un pattern grafico che interseca piccole righe rosse e blu a contrasto. Sul retrocollo è riportata l’immagine stilizzata della Coppa dell’Europa Centrale, che il Bologna vinse esattamente novant’anni fa, nel 1932, risultando il primo club italiano a imporsi in una competizione internazionale.