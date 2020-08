Bologna, ecco il nuovo sito di e-commerce

E’ online il nuovo sito di e-commerce del Bologna fc 1909.

Lo comunica il Bologna, che ha anche annunciato uno sconto del 10% per chi si registra sul portale utilizzando il coupon di benventuto

‘Visita il nuovo sito e-commerce ufficiale del Bologna Fc 1909! Scopri tutte le nuove sezioni, le idee regalo, le ultime novità e non lasciarti sfuggire gli esclusivi pre-order! – si legge nel comunicato – Registrati e per te subito uno sconto del 10% utilizzando il coupon WELCOMEBFC che riceverai via mail a registrazione avvenuta. Inoltre ricorda che puoi ordinare online e ritirare comodamente in negozio o, se hai bisogno di aiuto, chiamando il numero verde 800.62.96.96 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, riceverai assistenza diretta per tutti i tuoi acquisti’.

