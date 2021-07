Bologna – Ecco i partner di maglia

Saranno Facile Ristrutturare, Selenella, Illumia e Scala i partner che appariranno sulla divisa da gioco del Bologna

Ieri mattina il Bologna ha presentato i kit Home e Away per la stagione 2021/22 e anche per questo campionato i partner che appariranno sulla divisa da gioco dei rossoblù nelle vesti di Main partner, Second partner, Back jersey partner e Sleeve partner saranno Facile Ristrutturare, Selenella, Illumia e Scala. Macron, invece, sarà Partner tecnico per il ventesimo anno consecutivo.