Bologna – Ecco i nuovi numeri di maglia

Sono stati resi noti poco fa i numeri di maglia ufficiali del Bologna per la stagione 2020/2021.

Chi c’era già l’anno scorso ha confermato la propria numerazione. Skorupski non giocherà con l’1 (affidato a Da Costa) ma col 28, Dijks avrà il 35, Tomiyasu il 14, Danilo il 23, Bani il 13, Denswil il 4. In avanti il 10 resta a Sansone, il 9 a Santander, anche se potrebbe essere ceduto, il 7 a Orsolini, il 99 a Barrow e il 24 a Palacio. per quanto riguarda i nuovi arrivati: De Silvestri ha scelto il 29, mentre Vignato il 55.