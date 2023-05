Bologna: ecco come puoi arrivare ottavo

Il gol di Sansone in fuorigioco al 95' di Bologna-Napoli, priva di due punti che avrebbero fatto comodo per arrivare all'ultima giornata al pari di Toro e Fiorentina e potersi permettere anche un risultato in più. Così, la lotta all'ottavo posto vede granata e viola avanti con 53 punti, poi Monza 52 e Bologna 51. L'unico modo possibile di arrivare ottavi per i rossoblù è vincere a Lecce, quindi salire a 54 punti, e sperare che nessuna delle altre vinca. Il Bologna, infatti, terminando a pari punti con Fiorentina e Torino avrebbe la meglio per la classifica avulsa. Bologna avanti anche in caso di arrivo a pari punti con la sola Fiorentina, scontri diretti a favore, e con il solo Toro, miglior differenza reti. Insomma, serve vincere e aspettare i risultati degli altri campi con la Fiorentina che gioca a Reggio con il Sassuolo, ma con un pensiero alla finale di Conference, e il Toro che ospita l'Inter già matematicamente in Champions. Il Monza invece andrà a Bergamo contro l'Atalanta. In ottica qualificazione alle coppe europee, nella fattispecie la Conference, bisognerà poi attendere la giustizia sportiva sulle sorti della Juventus, la quale potrebbe essere esclusa dalle coppe facendo salire l'ottava in classifica al settimo posto.