Bologna – Ecco com’è andata senza Skorupski

Di Davide Gerosa

Il portiere rossoblù da quando è arrivato ha collezionato 96 presenze in Serie A con il Bologna ed è stato assente solo in 8 occasioni. La prima risale al 22 febbraio scorso in Bologna-Udinese dove il portiere polacco non prese parte per influenza e il match si concluse 1-1. Le altre sette defezioni sono avvenute nel campionato in corso, a causa della frattura del quarto dito della mano sinistra, tra il 13 dicembre in cui il Bologna perse 1-5 contro la Roma e il 9 gennaio nella sconfitta di Marassi per 2-0 contro il Genoa. Nelle restanti cinque partite arrivarono cinque pareggi. La cosa che mette in comune queste gare, in cui il Bologna non ha avuto il suo portiere titolare, è che i rossoblù non sono mai usciti vincitori e in 8 partite hanno subito 15 gol. Domani sera contro l'Inter Lukasz non ci sarà perché è risultato positivo al Covid, chissà se il Bologna riuscirà a invertire questo trend negativo.