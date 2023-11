Bologna e Unibo insieme per la formazione dei medici dello sport

Il Rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari e l’ Amministratore Delegato del Bologna Fc 1909 Claudio Fenucci hanno firmato l’accordo per sancire la collaborazione tra la Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico Unibo , diretta dal prof. Paolo Caraceni , e il Bologna dando vita a un modello di formazione innovativo, tra i primissimi in Italia.

Grazie alla convenzione sottoscritta e alle attività di tutoraggio da parte dello staff medico del BFC, coordinato dal dott. Giovanbattista Sisca, i medici in formazione specialistica potranno acquisire le migliori conoscenze teoriche e pratiche sulla figura del medico di squadra, in un ambiente altamente qualificato. L’accordo sarà anche l’occasione per progettare e realizzare iniziative volte a promuovere l’attività fisica e sportiva quale strumento di salute e prevenzione delle malattie nella popolazione, in ogni fascia di età.