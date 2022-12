Bologna e Toro rischiano di dire addio all’Ottavo Scudetto

L'edizione odierna di Repubblica Bologna si concentra sullo Scudetto del 1927, revocato al Torino vincente e non assegnato al Bologna giunto secondo. Venne all'epoca stabilito l'illecito del giocatore Allemandi e così ai granata venne tolto il tricolore, ma l'allora gerarca Arpinati, bolognese, non lo assegnò ai rossoblù.

Per quasi cento anni i due club hanno continuato a richiederne un esito. Il Toro lo ha sempre rivoluto indietro, il Bologna invece lo pretende da secondo classificato ma la Figc non ha mai voluto assegnarlo. Il dossier giace da tempo ma secondo Repubblica e Tuttosport il presidente Gravina avrebbe già deciso di non assegnare lo scudetto rivendicato sia da Cairo che da Saputo. Sarebbe l'ottavo per entrambe.