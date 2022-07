Bologna e sponsor: ecco l’incasso

Il Bologna ha chiuso in questa stagione un accordo di sponsorizzazione mai raggiunto prima.

Sulla maglia sempre con marchio Macron compariranno il main sponsor Cazoo, lo slave sponsor Lavoro Più e il Back Partner Selenella per grande soddisfazione del responsabile marketing Christoph Winterling che ieri ha annunciato l'incasso totale per la stagione. Come scrive Repubblica, l'ammontare è di circa 6 milioni di euro, un risultato mai raggiunto prima.