Il lavoro di Thiago Motta ha convinto la piazza, così come la posizione di classifica con il Bologna sempre in lotta nel 2023 per l'ottavo posto, per non dimenticare la qualità di gioco della squadra che ha strappato applausi su applausi e fermando praticamente tutte le big. Domenica arriva il Napoli ed è prevista un'altra folta presenza di pubblicità al Dall'Ara.