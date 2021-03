Bologna – E’ morto Mirko Pavinato, capitano dell’ultimo scudetto

E’ morto all’età di 87 anni Mirko Pavinato, ex calciatore rossoblù e vera e propria bandiera del Bologna, di cui fu anche lo storico capitano dello scudetto del ’64.

Giocò 10 stagioni in rossoblù, dal 1956 al 1966, collezionando 264 presenze in campionato. Oltre allo scudette, conquistò due quarti e due quinti posti, mentre chiuse la sua esperienza bolognese con un secondo posto, anche se scese in campo solo tre volte. Arrivò sotto le Due Torri nel 1956, diventando capitano del Bologna a partire dalla stagione 1959-’60, vincendo anche lo spareggio contro l’Inter che regalò l’ultimo scudetto ai rossoblù. Ciao Mirko.