Bologna e l’Europa, domani la sentenza sulla Juve

I rossoblù infatti ospiteranno i bianconeri il 30 aprile al Dall'Ara, previsto un nuovo tutto esaurito, ma prima ci sarà un altro snodo fondamentale. Oltre al match di venerdì a Verona, il 19 aprile, cioè domani, ci sarà la sentenza sul ricorso bianconero in relazione al meno quindici che ha affossato la squadra di Allegri in classifica. 'L’appuntamento è fissato per domani alle 14,30 al Foro Italico di Roma, quando il Collegio di garanzia del Coni si pronuncerà sulla sentenza che la Corte d’Appello federale emise a gennaio per il filone delle plusvalenze. Conferma del -15, cancellazione della penalizzazione o rinvio alla Corte d’Appello federale per darle modo di correggere eventuali vizi di forma?' si chiede il Resto del Carlino. Una decisione che si intreccia con la corsa del Bologna, in attesa di ulteriori filoni sportivi che potrebbero ulteriormente condannare la Juventus ad uscire dall'Europa.