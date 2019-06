Bologna e il nodo Destro

Sembra essere agli sgoccioli il tempo di Mattia Destro in maglia rossoblu. La società avrebbe decisamente optato per Federico Santander per il ruolo di punta di sfondamento, l’ascolano ha però fatto sapere di avere intenzione di voler restare un’altra stagione per giocarsi le sue carte a Bologna.

Sarà Mihajlovic ad avere l’ultima parola sul giocatore, con Destro che se convinto anche dall’allenatore di essere totalmente fuori dai piani della squadra, potrebbe finalmente accettare la cessione. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Fonte: Cor Sport.