Bologna e Bimbo Tu: regali dal cielo all’Ospedale Maggiore

Arriveranno dal cielo con i droni della Protezione Civile di Calderara di Reno e un ospite davvero speciale i doni che in occasione del Natale l’Associazione BimboTu ha preparato per i bimbi ricoverati all’Ospedale Maggiore grazie alla campagna “Bologna tifa per i bambini” con l’obiettivo, quest’anno, di raccogliere i fondi necessari all’acquisto di 3 ventilatori polmonari per l’area pediatrica dell’Ospedale, comunica il Bologna.