Bologna – Domani l’Under 18 in trasferta contro l’Inter

I ragazzi di Magnani domani impegnati nel recupero contro l'Inter

L’ Under 18 di Paolo Magnani , domani alle 15 presso il Centro Sportivo “Suning Youth Development Center” di Milano, recupera la gara valida per la 14^ Giornata di campionato.

A tre giornate dalla fine, esclusa la partita di domani, i rossoblù si trovano in 4^ posizione a 49 punti: cinque in più del Parma, prima squadra all’esterno della zona playout, e con il mirino in direzione Fiorentina (50) e Torino (51). Frutto di un’ottima striscia di risultati positivi, il cui via è stato dato dopo la sconfitta contro la Roma, datata 27 febbraio, al quale sono seguite sei vittorie e tre pareggi.