Bologna – Domani la Primavera in campo a Cagliari in Coppa Italia

Come riporta il sito ufficiale del Bologna, la Primavera scenderà in campo domani alle ore 12.00 ad Assemini per affrontare il Cagliari nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

I rossoblù sono reduci dal ko esterno subito contro la Samp, mentre i sardi vengono da due vittorie consecutive, prima 2-1 contro l’Atalanta, poi 5-0 contro l’Ascoli. In campionato lo scontro diretto finì 2-2 con la rete al 90′ dell’attaccante sardo Contini, mentre nel Bologna segnò una doppietta capitan Ruffo Luci, il quale domani non potrà essere della partita per il grave infortunio alla tibia accusato durante la sosta forzata.