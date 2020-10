Qui Casteldebole: domani di nuovo al lavoro, ma i nazionali…

Non solo gli infortuni ma anche il problema relativo ai nazionali che torneranno solo a settimana inoltrata.

Il Bologna riprenderà domani a lavorare a Casteldebole in vista del derby con il Sassuolo in programma il 18 ottobre al Dall’Ara senza i giocatori impegnati in nazionale. Tre di questi torneranno abbastanza tardi, Dominguez e Svanberg giovedì, Tomiyasu dopo il match con la Costa d’Avorio – in programma domani – e Mihajlovic dovrà fare i conti anche con il tema stanchezza. Non solo, Mihajlovic dovrà fare a meno di Skov Olsen per quasi due mesi dopo la frattura rimediata dal danese in nazionale.