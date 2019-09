Bologna, domani alle 13 la presentazione di Medel

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che domani alle 13 ci sarà la presentazione di Gary Medel. La conferenza stampa avverrà nella sala conferenze della sede di Illumia, in via dè Carracci 69/2. Nell’occasione saranno presentati anche il rinnovo della partnership con Illumia e il progetto sociale rossoblù “Bologna for Community”.