Bologna, difesa da rivedere: con la Sampdoria torna Bani

La sconfitta di ieri sera al Dall’Ara contro la Juventus ha messo in luce le non poche lacune difensive del Bologna. Mihajlovic ne è ben consapevole, ma al momento non può farci molto. Allo stop di 3 mesi si è aggiunta infatti anche la squalifica di Mattia Bani, il titolare al fianco di Danilo. Senza di lui e con Dijks – che si è fatto 90′ – al rientro in campo dal 22 settembre, la difesa rossoblu ha fatto acqua un po’ da tutte le parti. Le cose però andranno migliorando, a partire già dalla prossima gara contro la Sampdoria – in programma domenica al Marassi di Genova alle ore 19.30.

Contro i blucerchiati tornerà infatti Bani al centro della difesa, di certo sempre al fianco del brasiliano Danilo. Inamovibile Tomiyasu a destra, mentre rimane il dubbio a sinistra. Dijks potrebbe aver bisogno di riposare, ed ecco quindi che – con Krejci non ancora al meglio – l’unica soluzione sembra esser quella di rispostare Denswil sulla fascia. Mihajlovic sarà probabilmente indeciso fino all’ultimo. La prestazione dell’olandese ieri sera da centrale è stata a dir poco da dimenticare, mentre invece il suo connazionale a sinistra ha fatto decisamente meglio. La condizione fisica però rischia di essere sempre determinante in questo finale di stagione.