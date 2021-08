Bologna di sofferenza e rimonta: 3-2 alla Salernitana

Rossoblù sotto due volte, poi De Silvestri e Arnautovic firmano la vittoria. Nel finale sofferenza con la squadra in nove

Mihajlovic, come annunciato alla vigilia, cambia qualcosa in difesa: dentro Medel, sacrificato Soumaoro. Ma è soprattutto sulle fasce dove tornano De Silvestri e Hickey. Castori opta davanti per la coppia Djuric-Bonazzoli. Al Dall'Ara torna il pubblico, ed è un altro clima, ma la Salernitana non è venuta a fare da sparring partner e lo dimostra con densità e intensità. Il Bologna non trova sbocchi, il campo è murato come la tangenziale nell'ora di punta, ci prova allora Arnautovic con un pallonetto defilato molto complicato. In realtà, è la Salernitana ad avere l'occasione più ghiotta in avvio con una punizione dal limite di Bonazzoli deviata dalla barriera, Skorupski porta lavoro ai fotografi con un bel volo d'angelo. Primo turning point del match al 35', Strandberg si becca due gialli in un due minuti, prima trattenuta su Orsolini in contropiede, poi con murata pallavolistica su sinistro di Arnautovic: rosso. La partita però non si semplifica per il Bologna, anzi il rosso porta Castori ad accentuare la densità negli ultimi sedici metri. Nel finale è bravo Arnautovic a mettere un bello scavetto per la testa di Dominguez, all'argentino manca qualche centimetro per il vantaggio. All'intervallo è zero a zero.