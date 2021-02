Bologna – Danilo in dubbio con il Sassuolo

Una partita sottotono venerdì sera contro il Benevento, il lancio per Barrow dove è scaturito il primo gol ma poi tante difficoltà sia nella marcatura su Lapadula sia in fase di impostazione, con Mihajlovic che spesso lo ha richiamato. Danilo potrebbe dunque rifiatare contro il Sassuolo.

Lo riporta l’edizione odierna di Stadio, con Mihajlovic che ieri ha mischiato le carte in partitella dividendo la coppia Danilo-Soumaoro: il brasiliano è stato provato con Antov, l’ex Genoa invece era al fianco di De Silvestri, ormai da due settimane in versione centrale. Finora solo Tomiyasu in campionato ha giocato più minuti di Danilo.