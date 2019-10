Sono rimasti pochissimi i posti liberi rimasti per vedere Bologna-Inter. Sugli spalti infatti si va verso il tutto esaurito, con il numero di presenze che si avvicinerà alle 29mila. Sono solo 300 i tagliandi disponibili, tutti nel settore Tribuna. Esauriti invece i tagliandi in Distinti e nelle due curve. Un colpo d’occhio davvero importante per il presidente Joey Saputo, che seduto sui seggiolini del Renato Dall’Ara potrà godere di uno stadio pieno fino all’ultimo.