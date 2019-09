Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che da domani sarà possibile pre-ordinare la terza maglia rossoblu. La casacca non è ancora stata ufficialmente svelata al pubblico. Probabilmente sarà presentata in occasione del compleanno rossoblu il 9 ottobre, il giorno della partita delle leggende. Sul sito rossoblu anche la lista dei negozi e store online in cui sarà possibile effettuare il pre-order.