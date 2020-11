Bologna-Crotone, i numeri e i precedenti

Domenica alle 15 va in scena al Dall’Ara Bologna-Crotone, match valido per la nona giornata di campionato. Queste le statistiche del match.

Le due squadre hanno rispettivamente 9 e 2 punti in classifica, ottenuti in maniera diametralmente opposta. Il Bologna ha sempre vinto e mai pareggiato, mentre il Crotone non ha mai vinto in stagione e i suoi punti sono il risultato di due pareggi. Nelle ultime 5 partite, i rossoblù sono reduci da 3 sconfitte e 2 vittorie (contro Cagliari e Sampdoria), mentre i calabresi da 2 pareggi (Juve e Torino) e 3 sconfitte. La squadra di Mihajlovic rende meglio in casa, sfruttando il fattore Dall’Ara: prima di Genova, il Bologna aveva collezionato tutti i suoi punti nel proprio stadio. Al contrario, la squadra di Stroppa ha ottenuto un punto in casa(contro la Juve) e uno in trasferta, contro il Torino. Il Bologna, con 13 gol fatti, è il decimo miglior attacco della Serie A, mentre il Crotone con 6 è il peggiore. I capocannonieri delle due squadre sono da una parte Soriano con 4 reti e dall’altra Simy con 3. Infine i precedenti: al Dall’Ara in Serie A si sono giocate due partite, la prima nel 2016/17 terminata 1-0 per i padroni di casa, e la seconda la stagione successiva, con il risultato di 2-3 per gli ospiti.