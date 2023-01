Bologna, CRER e ANED insieme per la Giornata della memoria

Come ricorda il sito ufficiale della società, saranno coinvolti i ragazzi della Rappresentativa Regionale Under 17 FIGC LND e l'Under 16 rossoblù. L'evento si svolgerà mercoledì 25 gennaio, con l'inizio fissato alle 13.30. I ragazzi si riuniranno in Piazza della Pace, per poi recarsi davanti alla lapide in memoria di Arpad Weisz, ex allenatore del Bologna, deportato ed ucciso ad Auschwitz. Successivamente, i capitani delle due squadre deporranno una corona di fiori ai piedi della lapide. Alle 15.30, al centro tecnico "Niccolò Galli" di Casteldebole, andrà in scena l'amichevole tra le due rappresentative.