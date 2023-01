Bologna-Cremonese, le formazioni ufficiali

Panchina per Schouten, ancora titolarità per Moro. E' questa la novità di Thiago Motta nella formazione che affronterà la Cremonese. Per il resto scelte come da indiscrezioni della vigilia, la difesa torna quella titolare, in mezzo completano il reparto Ferguson e Dominguez, davanti rientra Soriano dal primo minuto con Orsolini e Barrow confermati.