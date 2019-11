Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna annuncia l’ingresso di Ferdinando Coppola all’interno dello staff tecnico. Si tratta di un ritorno in rossoblu per l’ex portiere, autore di 37 presenze con la squadra emiliana. L’ex calciatore sarà un nuovo collaboratore di Prima squadra e Settore Giovanile per quanto riguarda la preparazione dei portieri.