Bologna – Coppa Italia, Mihajlovic ci crede

Sinisa Mihajlovic vuole provarci. Oggi pomeriggio contro lo Spezia prosegue il cammino del Bologna in Coppa Italia, che il tecnico serbo vuole portare ancora avanti.

Dopo la Reggina tocca allo Spezia. I rossoblù, nel caso dovessero passare il turno, giocherebbero contro la Roma agli ottavi. E Sinisa sa che nelle partite di Coppa, secche o andata e ritorno che siano, può succedere di tutto. Soprattutto per quanto riguarda il suo Bologna, non nuovo ad espugnare campi importanti: Inter, Napoli e proprio la Roma sotto la sua gestione. E anche per questo motivo è importante affrontare lo Spezia con la massima concentrazione: Mihajlovic non risparmierà quindi molti titolari, lasciando a riposo solo quelli più a rischio infortunio. La partita di oggi rappresenta il primo passo verso un sogno, da portare avanti il più a lungo possibile.

Fonte: Stadio