Bologna, domenica sarà Vignato 4.0

di Andrea Paganelli

Ancora lì, da trequartista, dopo i tre assist contro la Fiorentina e le gare contro Udinese e Verona. In mezzo, una panchina, contro il Genoa, dove l'ex Chievo è subentrato solo a gara in corso. L'avversario sarà la Juventus, fresca vincitrice della Coppa Italia e alla ricerca di un posto Champions. All'andata, il classe 2000 fu impiegato a sorpresa dal primo minuto, come esterno largo a sinistra. Era un altro Bologna ed era un altro Vignato, che contro i bianconeri si prenderà, per la quarta volta nelle ultime cinque partite, le chiavi della trequarti rossoblù.