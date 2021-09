Bologna – Confronto Mihajlovic dirigenza

Confronto Mihajlovic-dirigenza

Per il Resto del Carlino quella dell'esonero è una opzione smentita fermamente dalla dirigenza, la quale però non ha digerito la debacle di San Siro. Ci sarebbe infatti stato un confronto a fine gara tra i dirigenti e il tecnico, parole magari anche dure, per evitare che in futuro ricapiti una cosa del genere. Per il Carlino erano presenti tutti a San Siro: da Fenucci a Bigon, da Di Vaio a Sabatini. 'E in settimana dovrebbe arrivare Saputo, a cui non sarà facile giustificare il senso di questa “colossale figuraccia”, chiosa il giornale.