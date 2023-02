Bologna, classifica a confronto: meno sconfitte e differenza reti migliore

Bilancio in positivo per Thiago Motta

Thiago Motta e i suoi ragazzi stanno avendo un ritmo impressionante da tredici partite a questa parte. Un ritmo da qualificazione in Champions League. Andiamo a vedere cosa è cambiato in termini di classifica rispetto alla scorsa stagione dopo 23 giornate.

Attualmente il Bologna ha conquistato 32 punti e si trova all'ottavo posto. In 23 turni di campionato sono arrivate 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte con una media a partita di 1,39 punti. Il dato della differenza reti recita -3, frutto di 30 gol realizzati e 33 subiti. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, i rossoblù avevano totalizzato 30 punti e occupavano l'undicesima piazza in classifica. Erano arrivate 9 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte (2 in più di quest'anno) con una media di 1,30 punti a partita. La differenza reti era di -7, risultato di 31 gol fatti e 37 subiti (4 in più di quest'anno).