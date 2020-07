Bologna, con il Lecce serve l’Orsolini dell’andata

Il Bologna ha bisogno di ritrovare assolutamente Riccardo Orsolini. Mister Mihajlovic è stato chiaro: il 7 deve darsi una svegliata. In questo post-lockdown, d’altronde, il classe 1997 ha colpito solo contro la Sampdoria. Appena una rete in ben 9 gare. Troppo poco per uno con le sue potenzialità. Domenica pomeriggio arriva il Lecce al Dall’Ara, match decisamente alla portata dei rossoblu. Il Bologna deve ancora trovare la prima vittoria casalinga dalla ripresa del campionato.

Molto passerà ancora una volta dalla prestazione dell’Orso. L’ideale, ovviamente, sarebbe di vederlo correre e calciare come fece nella gara d’andata, in quella domenica di dicembre allo stadio Via del Mare. In quell’occasione Orsolini fu totalmente decisivo nel 2-3 finale con una fantastica doppietta: spettacolare soprattutto l’ultimo gol, con dribbling e destro all’incrocio, per sancire la rimonta. Domenica Mihajlovic spera di rivedere proprio una giocata del genere.