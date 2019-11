Sono stati definiti gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di Serie A. Di conseguenza è stata decisa anche la copertura televisiva per le partite in programma. Un turno molto particolare che inizierà mercoledì 18 dicembre con la sfida tra Sampdoria e Juventus, per finire l’8 gennaio con Lazio–Hellas Verona.

Il Bologna affronterà il Lecce nel salento domenica 22 dicembre alle ore 15:00, match in diretta su Sky.