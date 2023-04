Bologna, che entusiasmo: 1000 a Bergamo, 24mila col Milan

Per il match contro l'Atalanta, fissato il sabato prima di Pasqua, sono già mille i tifosi rossoblù che hanno comprato il biglietto in prevendita per la trasferta al Gewiss Stadium, altro mezzo scontro diretto nelle posizioni più nobili della classifica. Non solo, in vista del match del 15 aprile del Dall'Ara contro il Milan, sono già 24 mila i tagliandi staccati e per la quarta volta di fila si supererà le 25mila presenze. Il Bologna di Thiago Motta chiama, il pubblico risponde.