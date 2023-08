Bologna-Cesena, al Dall’Ara con il QR code

In occasione della gara di Coppa Italia contro il Cesena , in programma venerdì 11 agosto alle 21,15, il Bologna ha voluto ricordare le modalità di accesso allo stadio.

In particolare, per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto online, per accedere allo stadio Dall'Ara sarà necessario utilizzare il QR code presente sul tagliando pdf ricevuto via mail. Non si potrà ancora entrare invece utilizzando l'app MyBfc: ciò sarà possibile solamente a partire dalla gara di campionato Bologna-Milan e solo per chi vi ha attivato l'abbonamento.