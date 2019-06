Bologna, centrocampo troppo affollato

Al momento il centrocampo del Bologna è troppo affollato. La rosa presenta sei centrocampisti per due sole maglie da titolare. Inoltre, Sinisa Mihajlovic ha chiesto almeno un rinforzo da inserire in mezzo al campo. Morale della favola: più di qualcuno dovrà fare le valigie.

L’unico certo di restare, clausola rescissoria permettendo, è il cileno Pulgar. Mentre Svanberg, Poli e Dzemaili piacciono al tecnico serbo ma in caso di offerte ritenute importanti potrebbero partire. Chi, invece, è pronto a salutare i colori rossoblù è Donsah, così come Nagy. Poi si deve valutare anche la situazione dei giovani Kingsley e Valencia, essendo entrambi under 22 non occupano posti nella lista dei 25 calciatori da presentare a inizio campionato ma potrebbero partire in prestito per andare a fare esperienza.

Fonte: Corriere dello Sport