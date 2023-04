Bologna, c’è ancora potenziale inesplorato: i rientri in attacco per la volata finale

Per questo motivo, con i tempi e i modi di Motta, c'è ancora del potenziale inesplorato che può diventare decisivo in questa volata finale. Perché tre attaccanti così, a pieno regime, sono oro colato per una squadra del livello del Bologna; giocatori di grande qualità che probabilmente sarebbero titolari inamovibili altrove e che Bologna non può non considerare valori aggiunti. Motta è stato bravo, bravissimo, nel riuscire ad andare avanti nelle difficoltà e nelle assenze, ma siamo sicuri che anche lui conta di recuperare a breve qualche uomo importante, per continuare a tenere un equilibrio di fondo che faccia pendere pochi gol e, soprattutto, per farne qualcuno in più. Il tecnico sa benissimo che il livello tecnico della squadra può ancora alzarsi, magari proprio in partite difficili come quella contro il Milan dove il Bologna è stato costretto ad un baricentro basso che ha prodotto difficoltà nella risalita del campo. Ed è in questi contesti che Zirkzee e Arnautovic possono rappresentare un valore aggiunto dal punto di vista tecnico e tattico, dando maggior sfogo in profondità alla manovra ed evitare sanguinose trincee che non si addicono alle caratteristiche del Bologna mottista. E se da un lato Zirkzee ha in parte cambiato il match di sabato, Arnautovic punta tutto sulla partita contro la Juventus per rientrare definitivamente e dare una mano ad una squadra che lo vede ben inserito e molto entusiasta del rendimento dei compagni. Arna non è affatto un oggetto misterioso o estraneo al gruppo, nonostante le panchine di qualche mese fa e i presunti dissidi con Motta, e proprio per questo non vede l'ora di poter dare una mano in questa bella e dura lotta europea. Il Bologna non è ancora arrivato a pieno regime e le frecce Zirkzee e Arnautovic, unite ad un ritorno alla titolarità di Orsolini, potrebbero diventare decisive nell'economia delle ultime otto partite. C'è ancora potenziale inesplorato per la volata finale. Con un Arnautovic in più per far saltare il banco...