Bologna, casting a centrocampo, si cerca il sostituto di Medel

Giornata di lavoro oggi in casa Bologna che alle 11 ospiterà l’Olimpija Lubiana in amichevole. Una partita importante che senza i tanti Nazionali darà spazio a chi il campo l’ha visto di meno. In particolar modo, i rossoblu cercano un giocatore a metà campo in grado di sostituire Medel, espulso contro la Lazio e squalificato per il prossimo match.

Per Mihajlovic e il suo staff potrebbe essere l’occasione di vedere finalmente all’opera su più minuti Jerdy Schouten. L’olandese, complice un infortunio subito in ritiro a Castelrotto, è considerato fin qui un oggetto misterioso. Contro la formazione numero uno di Slovenia avrà la possibilità di guadagnarsi la prima maglia da titolare. Altrimenti si potrebbe puntare sull’usato sicuro, vale a dire Blerim Dzemaili. Altra opzione, al momento però più improbabile, è quella di Soriano in mediana con Svanberg nuovamente sulla trequarti.