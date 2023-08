La sfida è in programma sabato 2 settembre alle 18

Inizia oggi la vendita dei biglietti per Bologna-Cagliari in programma al Dall'Ara sabato 2 settembre alle ore 18.

La prevendita ha preso il via alle ore 12 ed è aperta a tutti, sia via web che nei punti vendita. Lo comunica il sito ufficiale del Bologna attraverso una nota ufficiale, in cui viene anche ricordato che il prossimo 21 agosto terminerà la Campagna Abbonamenti.