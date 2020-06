Bologna-Cagliari, i precedenti

Mercoledì sera il Bologna ospiterà il Cagliari al Dall’Ara, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Nella loro storia le due squadre si sono affrontate in totale 68 volte: 22 vittorie degli emiliani, 23 pareggi e 23 successi dei sardi. Considerando solo le gare giocate al Dall’Ara, invece, il bilancio è ben diverso: 18 trionfi ad 8 per i padroni di casa.

La gara d’andata alla Sardegna Arena è terminata 3-2 per il Cagliari: inutili le reti di Santander su rigore e l’autogol di Faragò nel finale. I sardi però non vincono al Dall’Ara addirittura dal 10 gennaio 2010, quando ebbero la meglio per 0-1 grazie al gol di Matri. L’ultima volta al Dall’Ara finì invece 2-0 per i padroni di casa. Le ultime 7 partite a Bologna si sono concluse con 5 vittorie per i bolognesi e 2 pareggi.