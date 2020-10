Arbitro di Bologna-Cagliari

Sarà Fabbri di Ravenna ad arbitrare Bologna-Cagliari. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Meli e Avalos, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Al var ci sarà Banti mentre l’AVAR sarà Valeriani.

Fabbri ha arbitrato undici volte i rossoblù con un bilancio di tre vittorie, quattro sconfitte e quattro pareggi. Una di queste evoca piacevoli ricordi per il Bologna, essendo stata la finale dei playoff 2014/15 terminata 1-1 contro il Pescara, coincisa con il ritorno dei felsinei in serie A. Sono invece sette le partite in cui i sardi hanno incrociato il fischietto di Ravenna, con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte.