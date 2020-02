Bologna-Brescia, la moviola de la Gazzetta dello Sport

Non è stato un pomeriggio dei più semplici per Doveri, che però se l’è cavata ottimamente sul prato del Dall’Ara. Al minuto numero 6 Soriano e Bisoli cadono iin area bresciana e il direttore di gara giustamente non assegna il penalty ai rossoblu. Il replay evidenzierà come sia Soriano a mettere le mani su Bisoli, prima che questi gli frani addosso.

Al 34′ giusto assegnare il rigore per l’intervento di Mbaye su Dessena. Al 64′ altro episodio dubbio in area rossoblu: Torregrossa va giù dopo un contatto con Denswil. Il contatto c’è, ma sembra avvenire fuori area, niente rigore. Al minuto 75 la palla finisce sul braccio di Mateju, il gomito però è aderente al corpo. Giusto non segnalare il fallo.

Sul gol vittoria di Bani il VAR convalida nonostante Denswil fosse in posizione di offside. L’olandese però non partecipa all’azione e non ostacola gli avversari. Giusto convalidare la rete. Ottima la partita del direttore di gara, forse molto fiscale nella direzione, ma mai sopra le righe.