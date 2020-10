Bologna, Barrow ancora a secco: l’anno scorso la media era…

Che fine ha fatto Musa Barrow? Se lo chiedono in tanti, forse anche Sinisa Mihajlovic.

L’attaccante gambiano è arrivato a Bologna a gennaio e nel girone di ritorno 2019/2020 ha letteralmente trascinato i rossoblù con nove gol, calandosi subito nella nuova realtà ed ergendosi a protagonista assoluto. Le statistiche dell’anno passato narrano di un gol ogni 147 minuti per l’attaccante arrivato dall’Atalanta. Ma quel rendimento in questa stagione è sparito, Musa è infatti a zero gol segnati nelle prime partite ufficiali del Bologna tra campionato e scampolo di Coppa Italia. Sono 391 minuti senza gol, quasi il triplo dei minuti rispetto ai 147 di cui sopra. Un problema alla mano lo sta limitando, ma Barrow dovrà ritornare quello vispo e vivace dell’anno scorso per dare una mano a un Bologna falcidiato dagli infortuni e, al momento, ancorato ai bassi fondi.