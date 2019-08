Bologna, Bani è l’ultimo nelle gerarchie

Arrivato in estate dal Chievo, Mattia Bani è stato il primo rinforzo difensivo del Bologna. Dopo due stagioni con la maglia clivense, il centrale è diventato un nuovo giocatore rossoblu rimanendo così in Serie A. Il ragazzo sapeva cosa gli aspettava, ma forse non così tanto. Partiti Lyanco ed Helander, fin da subito un titolare fisso è sempre stato Danilo. E’ durato però poco anche il ballottaggio per il suo compagno.

Al fianco del brasiliano il titolare scelto da Mihajlovic sembra essere Denswil, con Tomiyasu – schierabile anche terzino destro – subito dietro. Rimane dunque in fondo alle gerarchie Mattia Bani, che fin qui non è mai stato titolare in nessuna uscita del Bologna. Il classe 1993 è sempre entrato in campo per i minuti finali nelle amichevoli contro Colonia, Augsburg e Schalke 04. Bani al momento è la quarta ed ultima scelta: spetterà a lui far cambiare idea al mister e farsi trovare pronto quando chiamato in causa.